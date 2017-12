Bohemian Rhapsody: Bryan Singer habría abandonado la dirección por acusaciones de abusos sexuales

Recientemente el director Bryan Singer salió de la dirección de la película 'Bohemian Rhapsody', biopic pretendido del músico Freddie Mercury. El estudio situó posibles diferencias creativas, pero ahora surge un titular de una demanda sobre Bryan Singer por abusos sexuales. Lo que podría estar detrás de dicho cambio.

8 de diciembre de 2017 - David Ackerman

A principios de esta semana, Bryan Singer fue despedido de la dirección de Bohemian Rhapsody, aparentemente después de un comportamiento poco profesional y una pelea con la estrella principal Rami Malek.



El realizador devolvió el golpe al decir que había desaparecido del set porque un familiar estaba gravemente enfermo, pero una demanda presentada recientemente podría arrojar algo de luz sobre el asunto. Aparentemente, Bryan Singer abusó sexualmente a un joven de 17 años en el año 2003.





Se dice que el incidente tuvo lugar durante una fiesta en un yate cuando Singer invitó al joven a una habitación apartada y procedió a realizarle tocamientos inapropiados. La fiesta habría sido organizada por el inversor tecnológico Leslie Waters, "quien con frecuencia organizaba fiestas para jóvenes varones homosexuales en el área de Seattle".





El comunicado continúa con "Después del acoso Bryan Singer contactó de nuevo con el joven afirmando que era productor de Hollywood y que podría ayudarle en su carrera en el cine, siempre y cuando el joven no realizara denuncia alguna". Además el cineasta prosiguió amenazándole con la poca credibilidad que tendría ante cualquier amenaza de denuncia.



Esta no es la primera vez que Bryan Singer es acusado de abusos sexuales. Ya en la promoción de 'X MEN Días del Futuro Pasado' quedó fuera porque una demanda similar había llegado hasta los tribunales de Los Ángeles.



El rodaje de Bohemian Rhapsody arrancó hace unas semanas en el Reino Unido. Si bien por ahora no se espera un cambio en su fecha de estreno, situado para finales de 2018, todo sigue en aire a causa del repentino abandono del proyecto por parte de Bryan Singer.