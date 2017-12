Ready Player One: Nuevo cartel antes del segundo tráiler completo

Os ofrecemos el nuevo cartel completo de la película de ciencia ficción 'Ready Player One', contando con el actor Tye Sheridan como protagonista. Bajo la dirección del cineasta Steven Spielberg.

9 de diciembre de 2017 - Alberto Campos

Estrenamos un nuevo cartel ocficialde la película de ciencia ficción y aventuras 'Ready Player One'. Dirigida por Steven Spielberg. Contando con su protagonista, el actor Tye Sheridan en el papel principal.



Basada en el best seller homónimo de Ernest Cline, convertido en todo un fenómeno mundial, su argumento se presenta así: La película está ambientada en el año 2045, cuando el mundo está al borde del caos y del colapso. Sin embargo, la gente ha encontrado la salvación en OASIS, un enorme universo de realidad virtual creado por el brillante y excéntrico James Halliday (Mark Rylance). Cuando Halliday fallece, deja su inmensa fortuna a la primera persona que encuentre un huevo de Pascua digital que ha escondido en algún lugar de OASIS, desatando una competición que tiene enganchado al mundo entero.



Cuando el joven e insólito héroe Wade Watts (Tye Sheridan) decide unirse a la competición, se ve inmerso en una vertiginosa caza del tesoro, controlada por el mundo real, en un universo fantástico de misterios, descubrimientos y peligros.



Spielberg dirige la película a partir de un guion de Zak Penn y Ernest Cline. Spielberg, Donald De Line, Kristie Macosko Krieger y Dan Farah se han encargado de la producción junto con Adam Somner, Daniel Lupi, Chris DeFaria y Bruce Berman en calidad de productores ejecutivos.



Protagonizan Ready Player One Tye Sheridan (X-Men: Apocalipsis, Mud), Olivia Cooke (Yo, él y Raquel, la serie de televisión Bates Motel), Ben Mendelsohn (Rogue One: Una historia de Star Wars, la serie de televisión Bloodline) y T.J. Miller (Deadpool, la serie de televisión Silicon Valley), con Simon Pegg (las películas de Star Trek, las películas de Misión Imposible) y el oscarizado Mark Rylance (El puente de los espías, próximamente Dunkerque).