Aquaman: Amber Heard no parece estar cómoda con la defensa de Warner a Johnny Depp

La actriz Amber Heard está dentro del argumento de la película 'La Liga de la Justicia' además de en la saga 'Aquaman' en el papel de Mera. Contando con su continuidad más allá de ambas producciones de Warner. Aunque no parece estar cómoda con la presencia de su ex-pareja Johnny Depp en la franquicia Harry Potter, también en Warner.

11 de diciembre de 2017 - David Ackerman

Amber Heard, actriz que está dentro del universo Warner para dar vida a Mera, protagonista femenina del argumento de la saga Aquaman, ahora también habló acerca de uno de sus "compañeros" de estudio, Johnny Depp. Heard y Depp fueron pareja sentimental con un abrupto final motivado por acusaciones de malos tratos por parte del protagonista de Piratas del Caribe hacia la actriz. El cineasta David Yates, responsable de la continuación de la saga 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', se posicionó en favor de no "defenestrar" a Johnny Depp en Hollywood.



Para David Yates contar con Johnny Depp en el papel de Grinderlwald es algo perfectamente plausible. Si bien matiza que han estado totalmente receptivos a todas las fuentes relacionadas con el escándalo derivado con su relación con Amber Heard. También apunta a su continuidad para futuras películas de la saga.



Sin embargo la actriz Amber Heard no está tan conforme con estar en el mismo estudio que su ex pareja. Un titular que llega tras el estreno en cines de la película 'La Liga de La Justicia'



El argumento de 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.



El estreno de 'Aquaman' queda para el próximo año 2018. Tras la reciente finalización del rodaje, se espera el estreno del primer clip oficial, tal vez junto a la citada 'La Liga de la Justicia'.