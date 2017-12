Star Wars Episodio 8: Su primer fin de semana superará los 500 millones de taquilla

El estreno en cines de la película 'Star Wars Episodio 8' es uno de los más esperados dentro de las superproducciones del año 2017. Ahora además llegan datos sobre su debut, ubicando sus cifras en torno a los 500 millones de dólares.

13 de diciembre de 2017 - Alberto Campos

La película de ciencia ficción y aventuras 'Star Wars Episodio 8' está a punto de estrenarse en las pantallas de todo el mundo contando con un gran apoyo parte de los fans. Ahora llegan las previsiones de taquilla. Ubicando el filme por encima de los 500 millones de dólares en todo el mundo. Sin lugar a dudas un gran dato que la posicionan como la clara favorita para estar en lo más alto del top parcial del año 2017 a nivel internacional.



Todo apoyado por las estupendas críticas recibidas por parte de los medios. Unas críticas que incluso la posicionan como una de las mejores de toda la historia de la franquicia.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".



Como podemos ver, por ahora una sinopsis escuela a la espera de lo que acontezca en próximas fechas. Sobre todo con el estreno del nuevo tráiler mundial. Dentro de una película que mostrará un notable enfrentamiento entre algunos de los personajes más llamativos del género. Todo contando con unas excelentes previsiones de ingresos en taquilla.