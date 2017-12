Fast and Furious 8: Ayuda a que Universal supere los 5000 millones en la taquilla de 2017

Los datos de taquilla para Universal Pictures durante el año 2017 han seguidos siendo positivos. Superando los 5.000 millones de dólares de ingresos. Gracias en gran medida a lo cosechado por la última entrega estrenada de la saga de acción 'Fast and Furious'.

13 de diciembre de 2017 - Alberto Campos

La película 'Fast and Furious 8' consiguió cerrar el año situada como una de las producciones de mayores ingresos en taquilla a lo largo del año 2017. Dato que ayudó a subir en el ranking a Universal Pictures, con más de cinco mil millones de dólares a lo largo de la temporada. 'Fast and Furious 8' consiguió más de 1.200 millones de dólares en el box office mundial.



Se trata de la segunda vez que Universal consigue ese registro, y la primera ocasión fue precisamente cuando se estrenó la anterior entrega de la saga Fast and Furious, dirigida por James Wan y que marcó la despedida de Paul Walker.



Los datos de Universal se dividen en más de 1.600 millones dentro de las fronteras de los Estados Unidos, por más de 3.398 millones de dólares fuera del país.



Además otros títulos han colaborado al gran dato, como las producciones de animación 'Gru Mi Villano Favorito 3'. Así como la cinta de terror y suspense 'Múltiple'.