Star Wars Episodio 8: La película también se estrenará en el espacio

La película de ciencia ficción y aventuras 'Star Wars Episodio 8' también llegará al espacio gracias a la NASA. La agencia espacial de los Estados Unidos proyectará el filme coincidiendo con la puesta de largo de la próxima entrega de la saga.

13 de diciembre de 2017 - David Ackerman

La Estación Espacial Internacional será otro lugar en el que poder ver la película 'Star Wars Episodio 8'. Dentro de su fin de semana de estreno.



Un estreno espacial que se desarrollará gracias a la NASA, la agencia espacial de los Estados Unidos. La cual muestra su apoyo al gran debut del nuevo episodio de la saga Star Wars en su trayectoria internacional.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".