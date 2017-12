Star Wars Episodio 8: Rian Johnson tendrá el control total de la trilogía

El cineasta Rian Johnson está recogiendo numerosas críticas positivas por su trabajo en la película 'Star Wars Episodio 8'. Ahora además se ubica como el principal responsable de conformar la cuarta trilogía de la saga.

14 de diciembre de 2017 - Alberto Campos

Rian Johnson tendrá el control creativo absoluto de la cuarta trilogía de la saga Star Wars. Un argumento que ya se perfila para ponerse en marcha de cara al año 2020. Recordemos que JJ Abrams será el director de la novena cinta.



El estreno en cines de la película 'Star Wars Episodio 8' está situado para el próximo fin de semana. Uno de los más esperados de la temporada. El año 2018 será el turno de ver 'Star Wars Han Solo', con Ron Howard en la dirección del segundo spinoff de la saga espacial tras 'Rogue One'.



En teoría 'Star Wars Episodio 9' llegará a las pantallas en 2019 y para ver la nueva trilogía habría que esperar hasta el año 2021.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".