Oscar 2018: España queda fuera y Chile entra en la preselección

Se acaban de conocer las nueve "pre-finalistas" para la categoría de mejor película de habla no inglesa dentro de los Oscar 2018. Contando con la cinta chilena Una mujer fantástica de Sebastián Lelio entre ellas. La propuesta remitida por la academia española quedó fuera, un año más.

15 de diciembre de 2017 - David Ackerman

Ya conocemos la lista de preseleccionadas para la categoría de mejor película de habla no inglesa en los Oscar 2018.



En esa lista de nueve películas, que marca una criba de un total de 90 títulos, encontramos los siguientes filmes:



Chile, Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio

Alemania, en el desvanecimiento, de Fatih Akin

Hungría, On Body and Soul, de Ildikó Enyedi

Israel, Foxtrot, de Samuel Maoz

Líbano, el insulto, de Ziad Doueiri

Rusia, Loveless, de Andrey Zvyagintsev

Senegal, Félicité, de Alain Gomis

Sudáfrica, The Wound, de John Trengove

Suecia, The Square, de Ruben Östlund



Las seis finalistas, con lo que se eliminarán otros tres títulos, se conocerán dentro de la gala de nomiaciones, el próximo 23 de enero de 2018. La entrega de los Oscar 2018 tendrá lugar el 4 de marzo de 2018.