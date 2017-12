Star Wars Episodio 8: Cumple los pronósticos arrasando en la taquilla del jueves

La película de acción 'Star Wars Episodio 8' sigue adelante dentro de su potente estreno mundial. Ahora van llegando los primeros datos de su primer jueves, superando los 45 millones de dólares. Un gran dato que deja atrás los primeros pronósticos.

15 de diciembre de 2017 - David Ackerman

La película 'Star Wars Episodio 8' llega ahora a los cines de todo el mundo. Contando con un gran respaldo del público. Lo que a buen seguro granjeará estupendos datos. Todo a la espera de confirmar los ingresos durante la jornada de viernes, y en segundo término lo que coseche en su primer fin de semana.



Recordemos que los pronósticos la ubican por encima de los 800 millones de dólares. Un estupendo dato que situaría al filme de Rian Johnson con muchas posibilidades de ubicarse como el de mayores ingresos del año 2017 así como uno de los de mayor éxito de la historia.



Todo para seguir apuntalando los estupendos ingresos de la saga espacial propiedad de Disney. En un fin de semana en el que además se confirmó la compra del estudio de los activos de 20th Century Fox en su segmento cinematográfico y televisivo.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".