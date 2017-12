Star Wars Episodio 8: Supera a La Liga de la Justicia en la taquilla USA en un fin de semana

Los datos de taquilla de la película 'Star Wars Episodio 8' son verdaderamente abrumadores. Superando los 220 millones de dólares. Una cifra que le permite entrar en el top 10 de las producciones de mayores ingresos en los Estados Unidos durante el año 2017.

18 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

La película de ciencia ficción y aventuras 'Star Wars Episodio 8' es uno de los filmes de fantasía más esperados del año 2017. Tanto es así que apenas en su primer fin de semana ya entró en el top 10 de las producciones de mayores ingresos en taquilla en los Estados Unidos. Un top liderado por 'La Bella y la Bestia', también dentro de la factoría Disney.



Con estos datos además 'Star Wars Episodio 8' supera a 'La Liga de la Justicia' (estrenada hace más de un mes en el país) en su balance global en los Estados Unidos. Un estupendo dato para la producción dirigida por Rian Johnson.



No hay duda que en próximas semanas tendremos buenos datos acerca de su andadura mundial. Con el punto de mira puesto en el primer puesto del top anual, actualmente con 'La Bella y la Bestia', con 1.263 millones de dólares.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".