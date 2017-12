Deadpool 2: Marvel no quiere adaptaciones de cómic no aptas para menores de 17 años

Desde que se confirmó la compra de 20th Century Fox por parte de Disney quedó claro que habría cambios sustanciales dentro de varias de las adaptaciones de Marvel (propiedad de Disney) que seguían en posesión de Fox. Una de las pautas del estudio cercenaría el planteamiento de varias adaptaciones como Deadpool.

18 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

Por ahora el estreno cinematográfico de la película 'Deadpool 2' está previsto para el próximo año 2018. Concretamente ubicado en el mes de febrero y con Ryan Reynolds al frente del personaje principal (Wade Wilson). Un papel que abandonaría en esta segunda entrega si tenemos en cuenta los desacuerdos del actor y productores actuales con el planteamiento de Disney para el futuro de sus adaptaciones.



Marvel busca cohesionar sus diferentes personajes en un único argumento. Ya con 'Lobezno 3' (Logan) no hubo posibilidad de que cediera personajes como Ojo de Halcón para realizar una fiel adaptación de 'Old Man Logan', el cómic en el que se basaba la cinta de James Mangold. Por lo que además no es favorable a continuar con el trabajo desarrollado en otros estudios.



'Deadpool 2' se sitúa como la secuela de la primera película que desembarcó en los cines como un filme sin censura, es decir, no apto para menores de 17 años. Un punto de inflexión dentro de las adaptaciones de cómic que todos conocíamos hasta su estreno.

Recordemos también que varios de los responsables de 'Deadpool 2' se han situado refractarios acerca del cambio en cuanto a la línea argumental de las adaptaciones de X MEN y en particular en lo referente a las andanzas de Wade Wilson.