Venom: Michelle Williams habla sobre su papel en la película del universo Spiderman

La actriz Michelle Williams llegó al elenco de 'Venom' para ocupar el puesto de protagonista femenina dentro de un proyecto con Tom Hardy al frente. Ahora además dejó un interesante comentario en el que sitúa su personaje como el de Ann Weying.

18 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

Ann Weying, alias She-Venom, sería finalmente su personaje dentro de la película 'Venom'. En un principio únicamente se confirmó que el personaje de Michelle Williams en el filme sería el de una abogada de éxito que aparecería en el argumento como "interés amoroso" de Eddie Brock (Tom Hardy).



Michelle Williams confirmó además la fuerte carga de CGI que está experimentando dentro del rodaje de 'Venom': "He hecho otra película en la que me pidieron que rastreara una pelota de tenis con mis ojos y pretendiera que era una criatura gigante. No es mi forma favorita de actuar, pero es un conjunto de habilidades y estoy tratando de aprenderlo para poder ofrecer el mejor resultado", comentario relacionado con las habituales escenas de captura de movimiento en las que se mezclan personajes digitales con actores de carne y hueso.



En los cómics, Ann se une al simbionte de Venom cuando recibe un disparo de Sin-Eater y se convierte en She-Venom. No daremos más detalles para no revelar puntos importantes de la película en el caso de que el estudio decida seguir de manera más o menos fiel dicha trama.



Venom llegará a los cines el 5 de octubre de 2018 y también estará protagonizado por Riz Ahmed, Woody Harrelson y Jenny Slate.