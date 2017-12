Star Wars Episodio 8: La taquilla en su estreno consigue un gran empuje en el mercado internacional

Los datos de taquilla de la película de ciencia ficción 'Star Wars Episodio 8' van viento en popa. Ahora además con la llegada de los datos internacionales remarcan el refuerzo de la estrategia de Disney y LucasFilm para la difusión de sus grandes títulos.

19 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

La película de ciencia ficción 'Star Wars Episodio 8' es uno de los filmes de fantasía más esperados del año 2017. Con más de 220 millones de dólares de ingresos en el fin de semana de debut en los Estados Unidos.



Con el arranque de la cinta también en muchos mercados internacionales también tenemos unos datos verdaderamente llamativos. Con una balanza de ingresos sumamente equilibrada.



Un cambio dentro de lo que era el panorama cinematográfico de Hollywood en su distribución. Donde países como China se sitúan cada día con más peso en las decisiones de los ejecutivos de los grandes estudios.



Queda por ver si 'Star Wars Han Solo' también consigue ese éxito en la taquilla de cine mundial en 2018.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".