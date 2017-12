Ghost in the Shell: También estará en los Oscar 2018 en la categoría de mejor maquillaje

La película de acción y ciencia ficción 'Ghost in the Shell' lleva acumuladas varias nominaciones a los Oscar de Hollywood. Ahora además con la de mejor maquillaje y peluquería.

19 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

Las películas de acción y aventuras que llegarán a los Oscar 2018. Como 'Ghost in the Shell', la cual también cuenta además con la preselección en la categoría de mejores efectos visuales.



Coincidiendo también con otro título de alto impacto, como es 'Guardianes de la Galaxia 2'.



A continuación podemos ver la lista de las preseleccionadas de cara a las nominaciones que se publicarán el próximo mes de enero dentro de la categoría de mejor maquillaje y peluquería en los Oscar 2018.



- Bright

- Darkest Hour

- Ghost in the Shell

- Guardianes de la Galaxia 2

- Yo Tonya

- Victoria y Abdul

- Wonder