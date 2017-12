Star Wars Episodio 8: Sigue en lo más alto de la taquilla de cine USA antes del fin de semana

La película de acción y aventuras 'Star Wars Episodio 8' se estrenó en las pantallas de cine el pasado fin de semana. Ahora, a punto de llegar su segundo fin de semana, sigue en lo más alto de las carteleras de cine de los Estados Unidos. Con muchas posibilidades de seguir en el puesto hasta bien entrado el año 2018.

20 de diciembre de 2017 - Manuel Casas

La superproducción 'Star Wars Episodio 8' sigue dando unas cifras verdaderamente brillantes dentro de las pantallas de cine de los Estados Unidos y del resto de mercados internacionales. Ahora además, a punto de enfilar su segundo fin de semana de proyección, sigue liderando los rankings de ingresos.



Sus datos en el primer fin de semana en los Estados Unidos fueron verdaderamente buenos. Por encima de los 220 millones de dólares de ingresos. Siguiendo así de bien durante toda la semana posterior y hasta hoy. Todo apunta también que nada la moverá del trono del ranking de box office en los Estados Unidos. Al menos hasta pasado mediados de 2018.



Un gran presagio para lo que veremos en 'Star Wars Han Solo', spinoff de la saga previsto para copar los titulares en cuanto al universo Star Wars en el año 2018.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".