Star Wars Episodio 8: Nueva figura de edición de coleccionista con la despedida de Carrie Fisher

Las actriz Carrie Fisher dijo adiós a la saga Star Wars dentro del metraje 'Star Wars Episodio 8'. Desarrollando por última vez el personaje de Leia. Ahora además podemos ver una nueva figura de edición de coleccionista con la recreación de Leia en el metraje dirigido por Rian Johnson.

21 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

Llega una nueva imagen de edición de coleccionista del personaje de Leia en la película de acción y aventuras 'Star Wars Episodio 8'. Una figura de un personaje emblemático del género, y que todo apunta se despedirá de la saga en el futuro de la misma.



Carrie Fisher fue una de las protagonistas de la primera trilogía, la denominada "original" e impulsada por George Lucas. Junto a Mark Hammill (quien además continúa en la franquicia desde el séptimo episodio) o Harrison Ford, a quien vimos en el filme de JJ Abrams.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".