The Batman: Ben Affleck adelanta una versión más extrema del personaje

La continuidad de Ben Affleck al frente del personaje de Batman sigue siendo una incógnita. Muchos rumores en torno a su salida después del varapalo sufrido por 'La Liga de la Justicia'. Si bien ahora habla de nuevo acerca del personaje, ubicando el argumento de 'The Batman' como uno de los más duros del universo DC hasta la fecha.

21 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

El actor Ben Affleck debutó dando vida a Batman dentro del metraje de la película de acción y aventuras 'Batman Vs Superman'. Situándose con unas críticas verdaderamente bajas para lo que cabría esperar de una cinta que reunía a los dos personajes de cómic más arquetípicos de la historia del género. Su continuación en 'La Liga de la Justicia' tampoco fue muy bien. Tampoco en críticas y menos en ingresos de taquilla.



La película The Batman tiene su rodaje previsto para principios del próximo año 2018. Contando con Matt Reeves al frente de la dirección del proyecto. Un director que tampoco termina de ver clara la presencia de Affleck al frente del personaje.



Con todo en contra parece ser que Ben Affleck sigue siendo positivo y ve un argumento en desarrollo. Ofreciendo pinceladas de lo que nos deparará la primera entrega monográfica del poderoso personaje de DC.



Affleck sitúa el argumento de 'The Batman' como el más oscuro del momento dentro de los diferentes proyectos del estudio en lo referente al universo DC. "Un avance de Batman respecto a lo que hemos visto hasta ahora", matizó el intérprete.



Todo de cara al estreno en cines de la cinta monográfica en el año 2019.