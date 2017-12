Meg: Primera imagen de Jason Statham surfeando ante el gran tiburón

Llega la primera imagen del thriller 'Meg', en la que podemos ver al protagonista, Jason Statham surfeando ante un tiburón de tamaño gigantesco. ¿Un nuevo giro a la saga Sharknado? Sin lugar a dudas el proyecto suena cuando menos arriesgado.

23 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

El thriller de tiburones 'Meg' llega ahora su primera imagen oficial contando con el protagonista del filme, el actor Jason Statham. Una cinta en la que la actriz Li Bingbing aparece como protagonista femenina.



La dirección de la cinta cuenta con Jon Turteltaub, quien planea poner en desarrollo una nueva saga. Siempre y cuando la taquilla acompañe adecuadamente.



Jason Statham está también en el reparto de 'Fast and Furious 7', 'Los Mercenarios' o 'Fast and Furious 8', sin olvidar otros títulos de acción como 'Blitz' o la saga 'Transporter'.



El argumento de 'Meg' nos habla de un submarino de alta tecnología destinado a la investigación submarina recibe un brutal ataque de una gran criatura que se daba por extinguida. El submarino cae hasta lo más profundo del océano en una fosa del Pacífico, con su tripulación atrapada en su interior. Casi sin tiempo para nada, se recluta a un experto buceador de rescate, Jonas Taylor (interpretado por Jason Statham). Taylor es contratado por un oceanógrafo chino (Winston Chao), una acción que no cuenta con el parabién de su hija Suyin (interpretada a su vez por Li Bingbing). La amenaza se materializa en un gran Megalodón, un tiburón de la época prehistórica de casi 30 metros de longitud. Aunque lo que nadie sabe es que Taylor ya se había encontrado años antes con la misma criatura aterradora. El estreno cinematográfico de 'Meg' está situado en el 2 de marzo de 2018.