Star Wars Episodio 8: Entra en la barrera de los 700 millones con una taquilla repartida

La película de ciencia ficción y aventuras 'Star Wars Episodio 8' es uno de los filmes más esperados de la temporada. Sus datos de ingresos son verdaderamente buenos, ya prácticamente equilibrado tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

24 de diciembre de 2017 - Manuel Casas

La película de ciencia ficción 'Star Wars Episodio 8' es uno de los filmes de fantasía y aventuras más esperados del año 2017. Con su box office mundial ya rozando los 700 millones de dólares, se confirma el buen equilibrio de las cuentas tanto fuera como dentro del país.



Un salto cuantitativo logrado en gran medida gracias a lo obtenido en los nuevos mercados asiáticos. En los cuales Hollywood se abrió paso hace pocos años con diferentes acuerdos firmados con consorcios locales.



Queda por ver si 'Star Wars Han Solo' también consigue ese éxito en la taquilla de cine mundial en 2018.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".