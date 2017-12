La Liga de la Justicia: Abandona los tops de taquilla con los menores ingresos de DC

El milagro antes de Navidad no llegó para 'La Liga de la Justicia' y va cerrando su andadura taquillera en todo el mundo. Un dato que la deja por debajo de todas las entregas del nuevo universo extendido de DC en la gran pantalla.

24 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

Con menos de 640 millones de dólares la película 'La Liga de La Justicia' se quedará como la cinta de menores ingresos dentro de las cinco películas estrenadas hasta ahora dentro del universo DC que arrancó en el año 2013 con 'El Hombre de Acero' (Con 668 millones de dólares en el box office mundial).



El top de ingresos de DC sigue copado por 'Batman Vs Superman', estrenada en el año 2016 y que obtuvo 873,6 millones de dólares en el ranking de taquilla mundial.



Dentro de la taquilla de 2017 es 'Wonder Woman' la cinta que consiguió marcar la diferencia en el sello. Con nada más y nada menos que 821,8 millones de dólares. Situándose además como el debut de una saga de comic más taquillera de la historia.



El argumento de 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.