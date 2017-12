Star Wars Episodio 9: Ridley Scott afirma que sería despedido de la dirección de la saga

Dentro de los muchos nombres que han pasado por la dirección de proyectos del universo Star Wars, el del cineasta Ridley Scott es uno de los que sonaron hace tiempo. Ahora el propio director británico se encargó de desmentir el supuesto. Calificando su elección como sumamente "peligrosa" por las muchas posibilidades que tendría de ser despedido.

27 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

El director Ridley Scott es uno de los cineastas más reputados dentro del género de fantasía y aventuras. Contando con sagas como Alien o Blade Runner. Aunque él mismo no se ve adecuado para encargarse de otros proyectos como por ejemplo dentro de la saga Star Wars.



Ridley Scott cree que resultaría "peligroso" para poder dirigir una película de la mítica franquicia desarrollada originalmente por George Lucas.



Tal vez en alusión a los múltiples reemplazos que se han producido desde que LucasFilm estuviera en manos de Disney (previo pago de más de 4.000 millones de dólares).



Ridley Scott apuntó "Creo que como sé lo que estoy haciendo no sería el ideal para el proyecto. Me gusta tener el control de lo que hago y creo que el estudio no espera tener alguien así a cargo de sus proyectos". Además también ironizó al respecto de la estrategia de Disney de poner a directores que llegan de películas de bajo presupuesto, a los que ponen en sus manos más de 180 millones de dólares para sus nuevas cintas. Algo que, bajo su criterio, resulta sumamente arriesgado.