Star Wars Episodio 8: Ya supera los 850 millones en la taquilla mundial

Los datos de taquilla de la película 'Star Wars Episodio 8' siguen subiendo como la espuma según nos acercamos a finales de año. Ahora además dejando atrás la marca de los 850 millones de dólares en el box office internacional.

27 de diciembre de 2017 - Manuel Casas

La superproducción de acción y aventuras 'Star Wars Episodio 8' consiguió superar la marca de los 220 millones de dólares únicamente en su primer fin de semana en las pantallas de cine de los Estados Unidos. Y ahora además, dentro del espectro de ingresos a nivel mundial, ya deja atrás la marca de los 850 millones de dólares. Un sumamente buen dato para el filme dirigido por Rian Johnson. Sobre todo de cara a finales de año y las primeras semanas de 2018.



Con este registro parece que la película no superará los mil millones de dólares dentro de los días de proyección que restan para el año 2017, si bien sí que estaría dentro de las previsiones de más de 1.600 millones para su andadura total en las carteleras de todo el mundo.



Queda por ver si 'Star Wars Han Solo' también consigue ese éxito en la taquilla de cine mundial en 2018.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".