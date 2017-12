Wonder Woman 2: Natalie Portman quiere estar en la película de Patty Jenkins

La película 'Wonder Woman 2' cuenta con la cineasta Patty Jenkins al frente de la dirección. Dentro de una secuela que se espera de gran impacto en el segmento de las adaptaciones de cómic. Ahora además también tenemos a la actriz Natalie Portman como candidata para uno de los papeles.

28 de diciembre de 2017 - David Ackerman

Natalie Portman ya quiso contar con Patty Jenkins para la dirección de 'Thor 2'. Finalmente Marvel descabezó el proyecto, sustituyendo a Jenkins a causa de las habituales "diferencias creativas" con el estudio. Algo que no gustó nada a Natalie Portman, saliendo del universo cinematográfico Marvel inmediatamente después de 'Thor 2'.



Jenkins recogió estupendas críticas después del estreno de 'Wonder Woman', situándose como la película de DC más taquillera del año 2017 y la segunda de dicho universo desde el estreno de 'El Hombre de Acero'.



Su amistad con Natalie Portman cristalizaría en la llegada de la actriz a la saga de DC dentro del argumento de 'Wonder Woman 2'. Por ahora se habla de un pequeño papel para la secuela, la cual por ahora tiene previsto su estreno mundial en el 1 de noviembre de 2019.



Mientras tanto los resultados de 'La Liga de la Justicia', segundo proyecto de DC en llegar a las pantallas, sigue marcando datos decepcionantes dentro del box office mundial.