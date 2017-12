Star Wars Episodio 7: Ya supera a Wonder Woman en la taquilla de cine de 2017

La película 'Star Wars Episodio 7' sigue su carrera en la taquilla de cine mundial. Dejando atrás ahora a otro de los grandes bombazos cinematográficos del año, 'Wonder Woman', con la actriz Gal Gadot en el papel protagonista.

28 de diciembre de 2017 - David Ackerman

La película de aventuras y fantasía 'Star Wars Episodio 7' ya supera los 843 millones de dólares en la taquilla de cine mundial. Un gran dato para la producción dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Daisy Ridley, John Boyega o Mark Hamill.



Un dato que la sitúa en el parcial del año 2017 por encima de 'Wonder Woman', dirigida por la cineasta Patty Jenkins, que cerró su puesta en cines con 822 millones de dólares.



Ambas películas se encuentran en los puestos séptimo y octavo a nivel mundial en el año 2017.



Si miramos la taquilla de cine del año 2017 en los Estados Unidos, tanto 'Star Wars Episodio 7' y 'Wonder Woman' se encuentran más arriba, en el segundo y tercero concretamente. Con 423 millones de dólares y 412 millones de dólares respectivamente.



Por ahora se espera que 'Star Wars Episodio 8' se ubique como la producción de mayores ingresos en todo el año 2017, si bien no dejará atrás a la cinta dirigida por JJ Abrams y estrenada en el año 2015.