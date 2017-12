15 17 Tren a París: Primer tráiler de la nueva película patriótica de Clint Eastwood

Llega el primer tráiler en castellano de la película '15 17 Tren a París', nueva producción dirigida por Clint Eastwood que recrea el heroísmo de varios jóvenes estadounidenses que abortaron un ataque terrorista en un tren en Francia. Una cinta con un trasfondo patriótico bastante acusado, tal y como se destilan de los últimos filmes del legendario cineasta.

28 de diciembre de 2017 - Mark Silverman

Estrenamos el nuevo tráiler del último filme dirigido por Clint Eastwood. Una cinta que nos lleva hasta los acontecimientos reales sucedidos el 21 de agosto de 2015. Precisamente contando con sus protagonistas reales ahora en su salto al cine para recrear su peripecia en tierras francesas.



La sinopsis se presenta así; Clint Eastwood nos presenta 15 17 Tren a París, que cuenta la historia real de tres hombres cuyos actos les convirtieron en héroes durante un viaje en tren de alta velocidad. En la tarde del día 21 de agosto de 2015, el mundo observaba en silencio mientras los medios informaban sobre un ataque terrorista frustrado en el tren Thalys 9364 con destino a París, un atentado evitado por tres valientes jóvenes americanos que viajaban por Europa.



La película narra el curso de las vidas de estos amigos, desde los avatares de su niñez para encontrar su destino, hasta la serie de eventos que precedieron al ataque. A lo largo de esta desgarradora experiencia, su amistad nunca flaqueó, convirtiéndola en su mejor arma, lo que les permitió salvar la vida de los más de 500 pasajeros a bordo. El trío heroico está compuesto por Anthony Sadler, de la Guardia Nacional de Oregón, Alek Skarlatos, y el Aviador de Primera Clase de las Fuerzas Aereas de los EEUU, Spencer Stone, quienes se interpretan a sí mismos en la película. En el reparto, junto con ellos, están Jenna Fischer (“Hall Pass,” la serie “The Office”); Judy Greer (“War for the Planet of the Apes”); Ray Corasani (próximamente en televisión “The Long Road Home”); PJ Byrne (“El lobo de Wall Street”); Tony Hale (de la serie “Veep”); y Thomas Lennon (“Transformers: Age of Extinction”). Paul-Mikél Williams interpreta al joven Anthony, Bryce Gheisar al joven Alek, y William Jennings interpreta al joven Spencer‬.