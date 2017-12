Star Wars Episodio 8: Entra en el último fin de semana del año con 900 millones en taquilla

La película 'Star Wars Episodio 8' se sitúa como el mayor taquillazo del año 2017. Ahora además se embarca hacia el último fin de semana del año con una cifra de ingresos de 900 millones de dólares.

29 de diciembre de 2017 - David Ackerman

Los ingresos de taquilla de la película 'Star Wars Episodio 8' supone un gran espaldarazo para LucasFilm y Disney de cara al arranque de nuevos proyectos del universo Star Wars. Ahora, apenas tres semanas después de su estreno mundial, ya acumula 900 millones de dólares. Todo a pocas horas de la llegada de primeras cifras del último fin de semana del año 2017.



Los pronósticos para la película dirigida por Rian Johnson la sitúan por encima de los 1.600 millones de dólares. Es decir, seguirá también a buen ritmo a comienzos del próximo año 2018.



Resulta destacable también el equilibrio de sus ingresos entre lo obtenido dentro de las fronteras de los Estados Unidos como fuera del país. Prácticamente, décima arriba o abajo, igualadas al 50 por ciento.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".