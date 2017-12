Bright: Sigue rompiendo récords de audiencia en Netflix

El gran estreno de 'Bright' es uno de los de mayor éxito de las plataformas digitales, y ahora además el más visto en Netflix en toda su historia dentro del segmento de los tres primeros días de proyección. La película dirigida por David Ayer es además una de las mejor valoradas por los fans.

Netflix está de enhorabuena con los estupendos resultados de la película de fantasía 'Bright'. Desde que en el año 2015 se lanzara a la producción cinematográfica (con la desgarradora historia de Beasts of No Nation), la plataforma de distribución de contenidos digitales, sus éxitos no han hecho sino crecer.



Ahora es el momento de Bright, película más cara de Netflix en su historia, con más de 90 millones de dólares de presupuesto. Siendo además vista por más de 11 millones de personas en sus tres primeros días de disponibilidad.



Además otros 7 millones de personas disfrutaron de la película en el largo fin de semana de Navidad. Lo que sin lugar a dudas acrecenta la enormemente buena acogida del filme dirigido por David Ayer.



Recordemos que 'Bright' era un guión destinado a cines. Aunque finalmente Netflix decidió poner dinero en el proyecto para lanzarlo dentro de su plataforma de contenidos. Continuando así con la línea de negocio de producción cinematográfica.



El argumento de 'Bright' se traslada hasta un mundo en el que la vida real se mezcla con un reino de fantasía. En el que un Orco (interpretado por Joel Edgerton) se alía con un policía humano (Will Smith) para tratar de eliminar una terrible amenaza que afecta a la humanidad.