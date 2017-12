Star Wars Episodio 8: Se despide de 2017 rozando los mil millones en taquilla

Los estupendos datos de taquilla de la película 'Star Wars Episodio 8' se ven ahora apoyados por los últimos registros de cara a la Nochevieja del año 2017. Ahora con una gran subida dentro de los últimos días del año ya rozando los mil millones de dólares.

30 de diciembre de 2017 - David Ackerman

La película 'Star Wars Episodio 8' consigue un gran dato de cerca de 934 millones de dólares de ingresos. Un relativamente inesperado auge de ingresos. A buen seguramente bien motivado por las vacaciones navideñas del público infantil.



Un balance de ingresos repartido prácticamente a partes iguales dentro de los Estados Unidos y fuera de sus fronteras.



Unos buenos datos que también ayudan a Disney a seguir con su brillante balance anual, sumando sus diferentes sellos como Pixar o Marvel.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".