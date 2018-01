Wonder Woman: Gal Gadot superó a Emma Watson como la actriz más taquillera de 2017

La actriz Gal Gadot se situó como la actriz de mayores ingresos en taquilla del año 2017. Dejando atrás a la estrella Disney Emma Watson con 'La Bella y la Bestia'. Gal Gadot interpretó a Wonder Woman en su película monográfica así como en el metraje de 'La Liga de la Justicia'.

2 de enero de 2018 - Mark Silverman

Gal Gadot finaliza el año 2017 como la actriz que mayores ingresos generó en taquilla a lo largo de la temporada. Gracias a películas como 'Wonder Woman', dirigida por Patty Jenkins, y 'La Liga de la Justicia', dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon, acumuló más de 1.400 millones de dólares en el box office mundial.



Dejando atrás a Emma Watson, que con un único título, 'La Bella y la Bestia', y sus contundentes 1.260 millones en taquilla, quedó en segundo puesto del ranking.



Recordemos que 'Wonder Woman' fue la primera película de cómic protagonizada por un personaje femenino. Rompiendo moldes en el género, así como cifras en taquilla, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional.



El argumento de la película 'Wonder Woman' se presentaba así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.