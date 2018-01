Guardianes de la Galaxia 2: James Gunn responde a Jodie Foster

La estrella de Hollywood Jodie Foster emitió unos comentarios sumamente duros para con el cine de cómic. Situándolo como un problema para el cine por la gran cantidad de recursos que acapara, además de imposibilitar la salida adelante de otras películas de mayor interés, bajo su punto de vista. Ahora el director James Gunn, respondió a Foster.

2 de enero de 2018 - David Ackerman

Las películas de superhéroes de cómic son las verdaderas dominadoras de las taquillas mundiales. Situándose entre las más vistas año tras año, como por ejemplo en la temporada 2017, donde 6 de los 10 más vistos pertenecían a ese segmento.



Jodie Foster criticó duramente la gran cantidad de recursos que Hollywood destina a dichos fines. Algo que rápidamente fue contestado por el director James Gunn.



El director de las dos entregas de la saga Guardianes de la Galaxia, respondió: "Creo que Foster ve las películas de una manera anticuada. Donde la película de acción y espectáculo no puede ser verdaderamente estimulante. A menudo eso es cierto, pero no siempre".



Fue más allá en su comentario y puntualizó "Su sistema de creencias es bastante común, y si bien no es carente de fundamento, no tiene la razón en lo que afirma".



James Gunn estrenó en 2017 la película 'Guardianes de la Galaxia 2', un gran éxito de taquilla en todo el mundo.