La Liga de la Justicia: Christian Bale aún no vio el Batman de Ben Affleck

El actor Christian Bale interpretó a Batman en la trilogía de Christopher Nolan. Un personaje de cómic, tal vez junto a Superman, el más reconocible por los fans. Sin embargo reconoció que no ve películas de cómic con asiduidad. Incluso no vio aún a Ben Affleck al frente del personaje de Batman en la gran pantalla, ni en 'Batman Vs Superman' ni en 'La Liga de la Justicia'.

2 de enero de 2018 - Mark Silverman

Christian Bale comentó "No he visto ninguna película de Ben Affleck como Batman". Apuntó no obstante "Estoy interesado en verlo. Mi hijo parecía realmente interesado en ello, y únicamente alcancé en ver el tráiler de sus películas como Batman".



Continuó con sus sumamente llamativas declaraciones "La gente parece sorprenderse por ese dato, pero no entiendo el motivo por el cual sucede. No vi ninguna película de superhéroes de Los Vengadores, ninguna de ellas. Escuché que son buenas, y no puedo por más que alegrarme de ello".



La película The Batman tiene su rodaje previsto para principios del presente año. Si bien por ahora sin fecha confirmada oficialmente por el estudio. Contando con Matt Reeves al frente de la dirección del proyecto. Un director que tampoco termina de ver clara la presencia de Affleck al frente del personaje.



Con todo en contra parece ser que Ben Affleck sigue siendo positivo y ve un argumento en desarrollo. Ofreciendo pinceladas de lo que nos deparará la primera entrega monográfica del poderoso personaje de DC.



Affleck sitúa el argumento de 'The Batman' como el más oscuro del momento dentro de los diferentes proyectos del estudio en lo referente al universo DC. "Un avance de Batman respecto a lo que hemos visto hasta ahora", matizó el intérprete.



Todo de cara al estreno en cines de la cinta monográfica en el año 2019.