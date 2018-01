La Liga de la Justicia: Imagen inédita con Gal Gadot como Wonder Woman

La película de acción de cómic de DC 'La Liga de la Justicia' está despidiéndose de las pantallas de todo el mundo. Ahora además podemos ver a la actriz Gal Gadot, en el papel de Wonder Woman, dentro del lanzamiento de material inédito de la cinta dirigida por Zack Snyder y Joss Whedon.

3 de enero de 2018 - Mark Silverman

Os presentamos una nueva imagen de la película de acción y aventuras de cómic 'La Liga de La Justicia'. Contando con la actriz Gal Gadot como Wonder Woman, uno de los personajes principales del filme dirigido por Zack Snyder y Joss Whedon.



Precisamente el debut de 'La Liga de la Justicia' en cines no fue tan exitoso como se esperaba en un principio. Tanto es así que sus ingresos en taquilla quedaron muy por debajo de lo esperado. Tal vez ahora su distribución doméstica, la cual está marcada para el próximo 30 de enero, consiga mitigar en parte este factor.



El argumento de 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.