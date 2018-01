Bright: Will Smith y Joel Edgerton confirman su regreso a la secuela

El largometraje más caro de la historia de Netflix, 'Bright', tiene una secuela en marcha. Tal y como la plataforma y el estudio confirmaron hace unos días. Ahora además su pareja protagonista, Will Smith y Joel Edgerton, también confirman su vuelta para la continuación de la exitosa producción.

3 de enero de 2018 - Mark Silverman

Desde que arrancara la promoción de la película de fantasía 'Bright' quedó claro que nos encontrábamos ante una cinta de alto impacto en la plataforma Netflix. Situada además como la de mayor coste dentro de la citada plataforma en su historia. Ahora además se confirma el retorno de la pareja protagonista, Will Smith y Joel Edgerton, caracterizado de Orco para el impactante argumento dirigido por el cineasta David Ayer.



La primera película contó con Noomi Rapace dentro de uno de los personajes principales. Cuyo argumento se presenta así: Ambientada en un presente alternativo, donde humanos, orcos, duendes y hadas llevan conviviendo desde tiempos inmemoriales. Bright es una película fantástica y de acción, sobre dos policías de orígenes muy distintos: Ward (Will Smith) y Jakoby (Joel Edgerton). En una noche de patrulla, se encuentran con una fuerza maligna que cambiará el futuro y el mundo que conocen.



La primera entrega de la saga 'Bright' se estrenó el pasado mes de diciembre de 2017, exclusivamente en la plataforma Netflix. Contando con un reparto encabezado por Will Smith (Hombres de negro), Joel Edgerton (El gran Gatsby), Noomi Rapace (Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres), Lucy Fry (22.11.63), Édgar Ramírez (Hands of Stone, La noche más oscura), Margaret Cho (Divina de la muerte) e Ike Barinholtz (Escuadrón suicida).



Max Landis (Chronicle) es su guionista y Ayer, Eric Newman (Narcos) y Bryan Unkeless (Los juegos del hambre) sus productores. Esta película original de Netflix se estrenará mundialmente en diciembre de 2017.