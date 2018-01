Star Wars Episodio 8: Entró en el top 20 de las películas más taquilleras de toda la historia

La película de acción 'Star Wars Episodio 8' ya está en el top 20 de las películas de mayores ingresos en taquilla en todo el mundo. Con cerca de 1.100 millones de dólares de ingresos desde su estreno hace dos semanas.

4 de enero de 2018 - Mark Silverman

La película 'Star Wars Episodio 8' dejó atrás a 'El Caballero Oscuro, La leyenda renace' y se sitúa en el puesto 19 del top de las producciones más taquilleras en la historia del cine. Un ranking copado por 'Avatar' de James Cameron.



La cinta dirigida por Rian Johnson se sitúa como una de las más esperadas de los últimos tiempos al estar situada en el ecuador de la tercera trilogía.



Aunque sigue por detrás en los ingresos de 'Star Wars Episodio 7', estrenada hace dos años y bajo la dirección de JJ Abrams.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".