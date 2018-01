La Liga de la Justicia: Gal Gadot agradece a Zack Snyder haber salvado su carrera como actriz

La actriz Gal Gadot recibió un premio dentro del festival de cine de Palm Springs. Concretamente el de Rising Star. En su discurso de agradecimiento recordó a Zack Snyder, situándole como su mentor, y el principal responsable de salvar su carrera cinematográfica.

4 de enero de 2018 - David Ackerman

Para Gal Gadot la figura de Zack Snyder fue de gran relevancia. Tal y como ella misma reconoció al recoger un galardón dentro del Festival de Cine de Palm Springs.



Gal Gadot llegó al papel de Wonder Woman después de una escasa experiencia en Hollywood con la saga 'Fast and Furious'. Cuando Gal Gadot fue elegida para el papel de Wonder Woman, su carrera dio un gran giro.



El principal responsable para su llegada a DC, en el papel de Wonder Woman fue, en gran medida, gracias a la mano de Zack Snyder, presente en el proceso de casting de la cinta dirigida por Patty Jenkins (directora que no estaba, en principio, muy conforme con su llegada al proyecto).



Gal Gadot se deshizo en elogios para con Zack Snyder: "Muchas gracias por este reconocimiento. Todo esto es muy nuevo para mí, y extraño y me siento muy honrada por estar aquí. Especialmente por la gente que me inspiró y admiro mucho. Gracias. Siempre sentí que era lo suficientemente grafíticamente hacer algo que amo y trabajar con personas tan maravillosas.



Hace cuatro años me cansé de todos los rechazos y quería dejar de actuar. Pero por supuesto el universo funciona de una manera misteriosa y maravillosa, y recibí una llamada telefónica por la que obtuve un papel muy especial. Zack Snyder tuvo una fuerte visión de quién debería ser Wonder Woman y le estaré eternamente agradecida por que me haya dado la oportunidad de interpretar a este personaje tan icónico. Gracias Zack por creer en mí".