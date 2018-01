Wonder Woman: Gal Gadot no respondió a las críticas de James Cameron para no darlas popularidad

La actriz Gal Gadot habló sobre las duras críticas vertidas por James Cameron sobre su personaje de Wonder Woman. Recalcó que en su momento no quiso responder para no darlas mayor repercusión en los medios.

5 de enero de 2018 - Mark Silverman

James Cameron fue extremadamente duro para con la película 'Wonder Woman', protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins.



Calificó la recreación cinematográfica de Diana Prince poco menos que como un objeto sexual: "Me quedaré únicamente con ver a una señorita de Israel llevando una especie de traje ajustado, un bustier. Es absolutamente hermosa. Para mí eso es todo. Ya teníamos a Rachel Welch haciendo cosas así en los años sesenta. En cambio el personaje de Linda Hamilton fue sumamente diferente, avanzado a su tiempo en el año 1991".



Gal Gadot guardó silencio entonces. Pero ahora comenta el motivo de dicha actitud al respecto de las críticas de James Cameron: "Porque no quería darle importancia ni un foco mediático", comentó la actriz. Que también apuntó "Antes de nada, soy una gran admiradora de su trabajo. Sus películas son geniales. Fue muy innovador en muchas cosas que hizo y no tengo más que grandes cosas que decir acerca de su lado creativo y profesional. Cuando dijo aquello estaba promocionando otra película suya, tal vez en ese momento lo único que quería era publicidad, por eso no dije nada".





'Wonder Woman' fue la película de DC de mayores ingresos en 2017, así como el arranque más taquillero para una saga de cómic.



Su secuela estará en cines el próximo 1 de noviembre de 2019.