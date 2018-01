Star Wars Episodio 8: Registra peor estreno que Fast and Furious 8 en China

Parece que la saga Star Wars continúa con su mala racha dentro de las carteleras de China. A juzgar por los datos que llegan desde el gigante asiático, donde la producción dirigida por Rian Johnson fue desbancada con facilidad por la tercera entrega de una comedia de producción local.

6 de enero de 2018 - Mark Silverman

Los estupendos datos de taquilla de la película 'Star Wars Episodio 8' parece no estar consiguiendo su continuidad en los cines de China, donde se acaba de estrenar. Quedando muy por debajo de las expectativas iniciales en el gigante asiático.



Si bien es cierto, la saga Star Wars nunca consiguió cifras muy halagüeñas dentro de China. O al menos no tan elevadas como cabría esperar para otras producciones de Hollywood que enfocan sus campañas de promoción para sus respectivos estrenos en el país.



'Star Wars Episodio 8' consiguió cerca de 560.000 dólares en la primera medianoche en su estreno en China. Una cifra significativamente más baja de lo obtenido por 'Star Wars Episodio 7'.



Ni que decir tiene que también está muy por debajo de lo que marcó 'Fast and Furious 8' en su estreno en los cines de China. Con más de 8,7 millones de dólares.