Oscar 2018: Wonder Woman en las nominaciones de los productores de Hollywood

Dentro de una edición que se presenta inusual dentro de los Oscar de Hollywood, ahora se suma una nueva película de cómic que podría estar en las nominaciones finales, más allá de las habituales categorías "técnicas".

6 de enero de 2018 - Mark Silverman

La asociación de productores de los Estados Unidos, la PGA, acaba de anunciar las nominaciones a sus premios anuales. Una asociación con fuerte peso dentro de su categoría de cara a los Oscar 2018. Ahora además encontramos un potente título de cómic, 'Wonder Woman'.



La película dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot se sitúa entre títulos como 'Dunkerque' de Christopher Nolan o la sensación en el género de suspense de la pasada temporada, 'Get Out' (Déjame Salir). Pasando por 'Yo Tonya', protagonizada por Margot Robbie (quien además también ejerce como co-productora).



Otro título de suspense, 'La Forma del Agua' de Guillermo del Toro, también aparece en la lista de candidatas para los premios del gremio de productores de Hollywood, así como 'Lady Bird' o 'The Mollys Game'.



'Lobezno 3' (Logan) es otro de los títulos que podría estar dentro de los Oscar 2018, concretamente en la categoría de mejor guión adaptado. Si bien aún faltan varias semanas para desvelar las nominaciones finales.