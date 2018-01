La Liga de la Justicia: Trece personas se manifiestan para pedir el montaje de Zack Snyder

El bizarro devenir de la versión extendida de la película 'La Liga de la Justicia' se sitúa ahora en un nuevo capítulo con la peculiar manifestación (por llamarla así) de un grupo de fans frente a las puertas de Warner. Contando con la presencia de trece fans frente a una pancarta que solicitaba la edición extendida con el montaje de Zack Snyder.

Lo que algunos fans de DC parecen estar experimentando es lo más parecido al proverbio de "aferrarse a un clavo ardiendo", sobre todo cuando piden una versión extendida de 'La Liga de La Justicia' contando con la edición íntegra de Zack Snyder. Es decir, responsabilizando en su totalidad a Joss Whedon del tremendo fracaso de crítica sufrido por el filme.



No hace mucho, concretamente tras 'Batman Vs Superman', muchos fans renegaban del trabajo de Zack Snyder. Situándole como excesivamente oscuro y alejado de la principal línea del cómic.



Ahora sin embargo parece ser que Zack Snyder es, una vez más, el salvador del universo cinematográfico DC. O al menos lo parece para los trece fans que, muchos de ellos ataviados con disfraces de sus personajes favoritos, plantaron una pancarta pidiendo la versión extendida de Snyder.



