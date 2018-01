Star Wars Episodio 8: Potente nueva imagen de acción con Daisy Ridley

El gran estreno en cines de la película 'Star Wars Episodio 8' sigue adelante en las taquillas mundiales. A pleno ritmo para la segunda entrega de la tercera trilogía. Ahora además podemos ver una nueva imagen con Daisy Ridley en plena acción.

8 de enero de 2018 - Mark Silverman

La película de acción y aventuras 'Star Wars Episodio 8' ya dejó atrás un buen número de escalones dentro del ranking de taquilla mundial. Un estupendo dato para marcar la salud del universo Star Wars de cara a los próximos años.



Ahora además podemos ver una nueva imagen de acción del metraje que abre la puerta al final de la tercera trilogía de la emblemática saga.



La cinta dirigida por Rian Johnson se sitúa como una de las más esperadas de los últimos tiempos al estar situada en el ecuador de la tercera trilogía.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".