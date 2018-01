Shazam: Wonder Woman tendría un cameo en la película

La película 'Shazam' es uno de los proyectos más llamativos dentro de las adaptaciones de DC. Además ahora llegan datos sobre los personajes que aparecerán en el metraje. Nada más y nada menos que Wonder Woman.

9 de enero de 2018 - David Ackerman

Mientras sigue sin confirmarse de manera definitiva -por parte del estudio- la presencia del actor Zachary Levi como protagonista de la película 'Shazam' y de que se confirmara la fecha para el inicio del proceso de rodaje, ahora además se sitúa a Wonder Woman como uno de los personajes del universo DC que aparecerán en el filme.



Wonder Woman está interpretada por la actriz Gal Gadot, tras su debut en 'Batman Vs Superman', así como su gran papel dentro de la cinta monográfica dirigida por Patty Jenkins.



La preproducción de la película 'Shazam' comienza con el director David F Sandberg al frente del proyecto.



Con su estreno situado en el próximo 5 de abril del año 2019. Es decir, se trata de una película que está a menos de dos años en el calendario de producciones del estudio dentro del universo DC.



Precisamente el actor Dwayne Johnson había recibido anteriormente ofertas de Marvel para sumarse a su elenco de superhéroes. En el que por ejemplo encontramos a Vin Diesel como Groot en 'Guardianes de la Galaxia', pero que vio como su proyecto en 'Inhumanos' quedaba totalmente cancelado.