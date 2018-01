The Disaster Artist: James Franco acusado de acoso sexual tras recibir el Globo de Oro 2018

Poco tiempo parece que le duró a James Franco sus alegrías tras ganar el Globo de Oro 2018 por la película 'The Disaster Artist'. Precisamente a los pocos minutos de recibir el galardón fue acusado por tres mujeres de unos presuntos acosos sexuales.

9 de enero de 2018 - Mark Silverman

La película The Disaster Artist se posicionaba muy bien de cara a los Oscar 2018 gracias a su triunfo en los Globos de Oro. Sin embargo unas acusaciones de abusos sexuales podrían truncar su ascenso al Olimpo de Hollywood.



James Franco recogió el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical. Y al poco rato las redes sociales ardían con varios tweets que portaban el hastag "#MeToo" (Yo también), en relación a denunciar acosos y abusos sexuales.



Uno de los mensajes se presentaba así: "James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me preguntéis por qué dejé la industria del cine y la televisión", añadió una de las denunciantes, que trabajó con Franco, en 2014, en la obra de teatro 'The Long Shrift'. Producción que supuso el debut del intérprete como director en Broadway en su corte independiente. Si bien Sheedy borró todos estos mensajes de Twitter poco después, el registro y la polémica se había desatado.



April Wolfe, una periodista de LA Weekly, ha confesado que el escándalo de Franco lleva un tiempo siendo investigado por los medios de comunicación. "Sabía que algunos reporteros estaban trabajando en esta historia. Es duro ver cómo alguien que te ha herido recibe alabanzas".



Violet Paley, actriz, también acusó a Jemes Franco de tratar de mantener relaciones sexuales con una menor de edad, concretamente una amiga de Paley que en el momento del acoso tenía 17 años.



Ya en 2014 James Franco hizo alusión al episodio en un programa televisivo, y se mostró avergonzado y arrepentido, si bien ahora llegan más detalles del asunto.