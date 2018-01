Star Wars Han Solo: Varias partes se ruedan de nuevo a cuatro meses de su estreno

El estreno en cines de la película 'Star Wars Han Solo' está previsto para el próximo 25 de mayo. Sin embargo el director Ron Howard está lejos de darla por terminada. Tanto es así que ahora comenzará con nuevas fases de filmación dentro del calendario de producción. Algo derivado del cambio de dirección producido a principios del grueso del rodaje.

10 de enero de 2018 - Mark Silverman

Ron Howard se hizo cargo de la película Star Wars Han Solo cuando LucasFilm decidió despedir a Phil Lord y Chris Miller por sus "diferencias creativas" con el estudio.



Haciéndose con los mandos de un proyecto que ya estaba en fase de rodaje, y por lo tanto con un guión prácticamente terminado en su totalidad. Howard pronto rehízo incluso parte del reparto principal conformado por los primeros directores.



Ahora, cuando el montaje final parecía estar terminado, Ron Howard decide ponerse manos a la obra con el proyecto. Si bien parece llamativo con el poco tiempo que queda hasta el estreno, no es algo extraño en el universo Star Wars. Acostumbrado a sobresaltos, como la total reedición de 'Star Wars Rogue One', que llegó a los cines prácticamente dos semanas después de la finalización del rodaje, el cual obligó a repetir la mayor parte del metraje.



El estreno en cines de 'Star Wars Han Solo' es uno de los proyectos más esperados, sobre todo tras el gran éxito de cintas como 'Star Wars Episodio 8' o anteriormente 'Star Wars Rogue One'.