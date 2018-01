Ant Man 2: Michael Douglas también podría estar ante un escándalo de acoso sexual

El actor Michael Douglas, a quien veremos dentro de la película 'Ant Man 2', se podría enfrentar a acusaciones por acoso sexual. Tal y como él mismo confirmó en un comunicado a los medios. Algo que podría suponer un verdadero problema para el estreno de Marvel.

10 de enero de 2018 - David Ackerman

Michael Douglas estará presente en el metraje de la película Ant Man 2 de Marvel. Reeditando su papel en el arranque de la saga del personaje de cómic bajo la dirección de Peyton Reed.



Michael Douglas salió al paso de unos recientes rumores que serían publicados por THR: "Recibí un mensaje de mi abogado acerca de un reportaje que estaba preparando THR acerca de una historia de un empleada que trabajó para mi hace 32 años. Ella afirma que utilicé lenguaje inapropiado frente a ella, no contra ella, sino que mis palabras fueron malsonantes".



Douglas también continúa recalcando que las acusaciones son una completa mentira, una invención que lo único que busca es notoriedad para aprovechar los movimientos tipo "#MeToo" y "#Times Up" en venganza por haber sido despedida.



Michael Douglas continuó su comunicado: "Me enorgullezco de ser un gran apoyo para el movimiento feminista. Mi madre era actriz y yo mismo me casé con una actriz (Catherine Zeta Jones). He tenido hasta 20 mujeres ejecutivas trabajando en mi compañía en diferentes áreas a lo largo de los años..."



Queda por ver si este escándalo en ciernes puede suponer algún problema para la película 'Ant Man 2', con su estreno situado en este mismo año 2018.