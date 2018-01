Wonder Woman: Triunfa en los Critics Choice Awards como mejor película de acción

La película 'Wonder Woman', dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, se situó como la mejor película de acción en los Critics Choice Awards. Otro reconocimiento para la producción de cómic de DC y Warner.

12 de enero de 2018 - David Ackerman

Las buenas críticas y premios para la película 'Wonder Woman' no cesan. Ahora además recibió el Critic Choice Award 2018 a la mejor producción de acción.



La 23 edición de los citados premios reconocieron además a 'La Forma del Agua' de Guillermo del Toro como la mejor película del año. Guillermo del Toro también recibió el premio al mejor director por el citado filme.



'Wonder Woman' superó a otros títulos como 'Thor 3', 'Lobezno 3' (Logan) o 'Baby Driver'., lo que la sitúa como una de las producciones de mayor impacto del año.



El argumento de la película 'Wonder Woman' se presentaba así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.