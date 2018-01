El Hombre Invisible: Johnny Depp no tiene noticias de la película y se rumorea su cancelación

La película 'El Hombre Invisible' se presentó como un interesante proyecto encuadrado dentro del denominado "Dark Universe" de Universal Pictures y sus licencias de terror clásico remasterizadas para la ocasión. Sin embargo el tropiezo en taquilla y crítica de 'La Momia' de Tom Cruise puso en el aire el futuro del resto de entregas.

15 de enero de 2018 - David Ackerman

El actor Johnny Depp había sido anunciado para ser el protagonista de 'El Hombre Invisible', uno de los títulos que contarían con un universo compartido dentro de las principales franquicias de terror clásico de Universal Pictures. Sin embargo desde hace tiempo se habla de un posible aplazamiento, o incluso cancelación de todas las cintas anunciadas



Recordemos que dentro del "Dark Universe" también encontrábamos al actor español Javier Bardem dentro de uno de los papeles principales.



El argumento en que estaba previsto basar la cinta era la obra clásica de HG Wells: La historia comienza en el soñoliento pueblo de Iping, en West Sussex, Inglaterra, cuando la llegada de un misterioso forastero buscando alojamiento en la posada local, The Coach and Horses, despierta la curiosidad y el temor de los lugareños. El forastero viste un grueso abrigo largo y guantes, y lleva la cara completamente cubierta por vendas, grandes gafas y un sombrero de ala ancha.







El forastero es extremadamente solitario y exige permanecer a solas, empleando la mayoría de su tiempo en su habitación trabajando con aparatos de laboratorio y sustancias químicas, atreviéndose a salir sólo de noche. Pronto se convierte en la comidilla del pueblo al poner nerviosos a sus habitantes. Mientras tanto, se suceden una serie de misteriosos robos en varias casas del pueblo en los que las víctimas no logran ver al ladrón.



El estreno en cines de 'El Hombre Invisible' se ubica en torno a finales del año 2017 y principios de 2018. Por ahora resta de confirmar la identidad del director del proyecto.