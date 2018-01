Eliza Dushku revela que sufrió abusos con 12 años de edad

La actriz Eliza Dushku acaba de confesar a los medios que sufrió abusos sexuales cuando contaba con 12 años de edad. Según la actriz el responsable fue Joel Kramer, quien se encargaba de parte del rodaje de la película 'Mentiras Arriesgadas'.

16 de enero de 2018 - Mark Silverman

La actriz Eliza Dushku saltó a la fama por su papel de Faith Lehane en la serie de televisión Buffy Cazavampiros (un desarrollo original de Joss Whedon). Después apareció en varios papeles de acción, tanto en el cine como en la televisión. Ahora vuelve a los titulares tras acusar a Joel Kramer de abusar sexualmente de ella. El abuso se produjo en su habitación de un hotel en Miami cuando ella tenía 12 años y él acusado 36. El presunto abuso se produjo cuando ambos participaban en el rodaje de 'Mentiras arriesgadas', película del año 1994 dirigida por el cineasta James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis.



Dushku hizo público el caso en su cuenta personal de Facebook. "Recuerdo perfectamente cómo apagó las luces, cómo subió el aire acondicionado a niveles que parecían de congelación, recuerdo dónde me colocó exactamente en una de las dos camas de la habitación del hotel, qué película puso en la televisión, cómo desapareció en el baño y salió, desnudo, sin nada más que una pequeña toalla de mano que dejaba ver la mitad de su cuerpo". Así de gráfica se mostró la actriz relatando el caso. Además apuntó hacia las amenazas del propio Joel Kramer para que no revelara nada al respecto.



Mientras tanto Kramer ha calificado las acusaciones de "totalmente falsas".



Por otro lado la actriz Jamie Lee Curtis, que interpretaba a su madre en la película 'Mentiras arriesgadas', ha explicado en un artículo publicado en The Huffington Post que su compañera ya le había contado el incidente hacía algún tiempo. "Todos hemos comenzado a despertar ante estos terribles abusos que ahora se han vuelto comunes en las noticias diarias, pero que han estado sucediendo durante mucho tiempo", comentó Curtis.



El director James Cameron fue contundente al respecto, y asegura que de haber sabido lo que estaba ocurriendo no habría tenido piedad con Kramer.