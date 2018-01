The Post: La carrera a los Oscar 2018 llega con un nuevo exponente en los estrenos de cine de la semana

Los estrenos de cine del 19 de enero de 2018 llegan cargados de interesantes novedades. Como por ejemplo la cinta 'The Post', con Tom Hanks y Meryl Streep en los papeles protagonistas. Dentro de una de las producciones que podrían estar en las nominaciones de los Oscar 2018.

16 de enero de 2018 - David Ackerman

El estreno de 'The Post', dirigida por Steven Spielberg, llega contando con muchas papeletas para situarse en lo más alto de los Oscar 2018. Contando con Tom Hanks y Meryl Streep en los papeles principales del filme: Un encubrimiento que abarcó a cuatro presidentes de los Estados Unidos. Empujó a la primera editora de periódicos del país y a un duro editor a unirse a una batalla sin precedentes contra las más altas instancias gubernamentales. Inspirado en hechos reales.



El drama francés '120 Pulsaciones por Minuto' también llega ahora hasta nuestras pantallas: París, principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas intenta generar conciencia sobre el SIDA. Un nuevo miembro del grupo, Nathan, se quedará sorprendido ante la radicalidad y energía de Sean, que gasta su último aliento en la lucha.



'Zama' se ubica ahora en nuestra cartelera: Narra la historia de Don Diego de Zama, un oficial español del siglo XVII asentado en Asunción que espera su transferencia a Buenos Aires. Es un hombre que espera ser reconocido por sus méritos. Pero en los años de espera pierde todo. Decide atrapar un peligroso bandido y recuperar su nombre... Basada en la novela existencial de Antonio Di Benedetto escrita en 1956.



'Me estás matando Susana', con Gael García Bernal, se estrena en España el 19 de enero de 2018: Eligio, un carismático y mediocre actor de 28 años, vive en la fiesta. Un buen día llega a su casa para descubrir que su esposa Susana se ha ido sin explicación o advertencia. Eligio la busca por todas partes y al hablar con la gente va cayendo en cuenta de que entre ellos las cosas no andaban tan bien como él pensaba. Después de un par de meses, Eligio descubre que Susana ha ido a una universidad en una pequeña ciudad del centro de los Estados Unidos. Eligio malbarata su auto y se lanza furioso a buscarla. Desde su llegada el impulsivo, idiosincrásico y enojado Eligio se enfrenta con la rígida y discriminadora sociedad de Iowa.