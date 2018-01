Star Wars Episodio 8: Un activista anti feminista publica un montaje sin personajes femeninos

La película 'Star Wars Episodio 8' es uno de los fenómenos cinematográficos del momento. Millones de personas ya la han podido ver en los cines de todo el mundo. Sin embargo un fan algo desnortado se dedicó a desarrollar un montaje que eliminaba todos los personajes femeninos del metraje dirigido por Rian Johnson.

16 de enero de 2018 - David Ackerman

Autodenominado como "activista por los derechos de los hombres", un fan de Star Wars publicó en sistemas de P2P un montaje de la película 'Star Wars Episodio 8' con una extensión de 46 minutos. Dicho montaje tenía como peculiaridad la total eliminación de todos los personajes femeninos del metraje dirigido por Rian Johnson.



Según dicho fan, con esto la película mejora. La versión "The Last Jedi: Fanedit des-feminizada", es descrita por su creador como una versión de 'Star Wars Episodio 8' sin tanto "Girl Powah y otras tonterías".



Obviamente el resultado final es un absoluto desastre que no tiene ni pies ni cabeza. Pero sirve para comprobar el tiempo que invierten algunos retrógrados para tratar de hacerse notar.



Mientras tanto la película 'Star Wars Episodio 8' (con su montaje íntegro, eso sí), sigue adelante con unas estupendas cifras de ingresos en taquilla. Ubicada como la película de mayores ingresos del año 2017. Además de la segunda de mayor éxito taquillero en toda la historia de la saga Star Wars desde sus orígenes.