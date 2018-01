Fast and Furious 9: Helen Mirren confirma contactos para seguir en la saga

La actriz británica Helen Mirren apareció en la saga Fast and Furious por primera vez dentro de la octava entrega. Ahora confirmó sus contactos para continuar en la exitosa franquicia de acción de cara a las próximas entregas.

18 de enero de 2018 - Mark Silverman

Después de que se confirmara de manera oficial la presencia de la actriz Helen Mirren dentro de la película de acción 'Fast and Furious 8' surgieron rumores acerca del calado de su papel. Ahora además la propia actriz confirma la puesta en marcha de su continuidad para próximas entregas.



La actriz Helen Mirren calificó la película como muy divertida y uno de los trabajos más llamativos de su carrera, y ahora quiere continuar en la novena cinta, 'Fast and Furious 9'.



El nombre de Helen Mirren se sumó al de otra gran actriz de alto impacto para la saga: Charlize Theron. En su caso ejercerá en el papel de villana, también recurrente en su última etapa en el cine con papeles como el desarrollado en la saga de Blancanieves.



Mientras tanto queda por ver si James Wan volverá a la dirección de 'Fast and Furious 9', contando con el apoyo de haber dirigido la que hasta ahora es la entrega más taquillera de la historia de la extensísima franquicia.